Il Vescovo di Verona ha emesso un provvedimento che vieta ai fedeli di partecipare alle funzioni religiose guidate da un ex parroco, ora responsabile di una nuova realtà religiosa. La decisione si basa su motivazioni legate alla gestione delle funzioni e alla tutela della disciplina ecclesiastica. L'ex parroco ha avviato un’attività religiosa indipendente, suscitando questa misura di interdizione da parte dell’autorità ecclesiastica.

?? Punti chiave Perché il Vescovo ha vietato ai fedeli di partecipare alle funzioni? Chi è l'ex parroco che ha aperto una nuova realtà religiosa? Come può un sacerdote dimesso continuare a celebrare i sacramenti? Cosa ha scatenato la decisione della Diocesi dopo il funerale??? In Breve Costalunga dimesso dallo stato clericale il 6 dicembre 2018 per decreto pontificio. Funerale di Giancarlo Pellicari celebrato il 26 aprile presso la Casa funeraria Arena. Nuova realtà Bethlehem aperta a Campia .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, il Vescovo ordina: «Non partecipate alle funzioni del prete»

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