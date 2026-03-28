Due uomini ubriachi hanno tentato di entrare nell’ammiraglia di una squadra ciclistica durante la quarta tappa della corsa, a sei chilometri dall’arrivo a Valdobbiadene. L’episodio ha coinvolto le bici, valutate circa 20.000 euro, e ha messo a rischio l’incolumità dei presenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, Ponte di Piave-Valdobbiadene. A sei chilometri dal traguardo, in località Saccol c’è stato un episodio, da condannare pesantemente, che ha messo a rischio la sicurezza dei membri dell’ammiraglia della Visma-Lease a Bike. Due persone (definirle tifosi non è appropriato), che apparivano alterate e ubriache, si sono lanciate contro la seconda macchina della squadra olandese che era parcheggiata in attesa di rientrare sul percorso di gara. Una di loro è salita sulla macchina e ha cercato di rubare una delle biciclette che erano sulla rastrelliera fissata sul tetto. L’altra si è scagliata in modo molto aggressivo contro gli occupanti dell’auto, battendo ripetutamente contro i vetri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due ubriachi assaltano l'ammiraglia Visma alla Coppi e Bartali: obiettivo le bici da quasi 20.000 euro

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