Verona 14 milioni per la filovia | il Ministero sblocca il progetto
Il Ministero ha approvato lo sblocco di 14 milioni di euro destinati alla realizzazione della filovia a Verona. La nuova linea, di tipo ibrido, collegherà diverse zone della città e dovrebbe contribuire a modificare la viabilità locale. La data di apertura al pubblico non è ancora stata comunicata, ma si prevede che i lavori proseguano secondo il cronoprogramma stabilito. La realizzazione coinvolge diverse fasi di progettazione e costruzione.
? Punti chiave Come cambierà il traffico cittadino con la nuova linea ibrida?. Quando sarà effettivamente operativa la filovia per i cittadini?. Perché questo finanziamento non graverà sulle tasche dei veronesi?. Chi gestirà concretamente l'integrazione tra filovia e Alta Velocità?.? In Breve Termine ultimo per il completamento della Linea Ibrida fissato a giugno 2026.. L'assessore Tommaso Ferrari e il presidente Amt3 Giuseppe Mazza coordinano l'opera.. I fondi Pnrr garantiscono la sostenibilità senza nuovi debiti per il Comune.. Il progetto mira all'integrazione futura con i sistemi dell'Alta Velocità.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 14 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione della filovia a Verona, garantendo il finanziamento necessario per la mobilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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