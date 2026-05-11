Verona 14 milioni per la filovia | il Ministero sblocca il progetto

Il Ministero ha approvato lo sblocco di 14 milioni di euro destinati alla realizzazione della filovia a Verona. La nuova linea, di tipo ibrido, collegherà diverse zone della città e dovrebbe contribuire a modificare la viabilità locale. La data di apertura al pubblico non è ancora stata comunicata, ma si prevede che i lavori proseguano secondo il cronoprogramma stabilito. La realizzazione coinvolge diverse fasi di progettazione e costruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà il traffico cittadino con la nuova linea ibrida?. Quando sarà effettivamente operativa la filovia per i cittadini?. Perché questo finanziamento non graverà sulle tasche dei veronesi?. Chi gestirà concretamente l'integrazione tra filovia e Alta Velocità?.? In Breve Termine ultimo per il completamento della Linea Ibrida fissato a giugno 2026.. L'assessore Tommaso Ferrari e il presidente Amt3 Giuseppe Mazza coordinano l'opera.. I fondi Pnrr garantiscono la sostenibilità senza nuovi debiti per il Comune.. Il progetto mira all'integrazione futura con i sistemi dell'Alta Velocità.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 14 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione della filovia a Verona, garantendo il finanziamento necessario per la mobilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, 14 milioni per la filovia: il Ministero sblocca il progetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verona, arriva il PNRR: 14 milioni per la filovia della Linea Ibrida? Domande chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per i pendolari veronesi? Quando entrerà ufficialmente in funzione il nuovo servizio della... Leggi anche: Dal Pnrr ecco 14 milioni di euro per la Filovia di Verona e si accelera sul programma Argomenti più discussi: Filobus a Verona, in arrivo altri 14 milioni di euro. A giugno la consegna del tratto; Filovia, dal Pnrr arrivano 14 milioni di euro per Verona; VIDEO | Dal PNRR 14 milioni per la filovia di Verona; Dal Pnrr ecco 14 milioni di euro per la Filovia di Verona e si accelera sul programma. RASSEGNA STAMPA ? #primapagina di sabato 9 maggio, con L'Arena e Il Corriere di Verona x.com Filobus a Verona, in arrivo altri 14 milioni di euro. A giugno la consegna del trattoSono fondi del Pnrr che il Ministero destina a progetti di trasporto pubblico strategici per rispettare gli standard europei ... rainews.it