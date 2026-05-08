Verona arriva il PNRR | 14 milioni per la filovia della Linea Ibrida

A Verona sono stati annunciati 14 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione della filovia della Linea Ibrida. La nuova infrastruttura dovrebbe migliorare i collegamenti nella zona e ridurre i tempi di percorrenza per i pendolari. Non sono ancora state comunicate le date ufficiali di attivazione del servizio, ma l’investimento rappresenta un passo importante per il trasporto pubblico locale.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per i pendolari veronesi?. Quando entrerà ufficialmente in funzione il nuovo servizio della Linea Ibrida?. Come influirà il quadruplicamento dei binari sulla rete dei trasporti?. Perché il Ministero ha scelto proprio Verona per questi fondi?.? In Breve L'assessore Tommaso Ferrari e il presidente AMT3 Giuseppe Mazza coordinano i lavori.. Il completamento della linea deve avvenire entro i limiti europei di giugno.. L'integrazione futura coinvolgerà la Regione per il quadruplicamento dei binari ferroviari.. Il finanziamento a fondo perdito protegge il bilancio comunale senza nuovi debiti.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 14.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, arriva il PNRR: 14 milioni per la filovia della Linea Ibrida Notizie correlate Leggi anche: Dal Pnrr ecco 14 milioni di euro per la Filovia di Verona e si accelera sul programma Vinitaly: la Tuscia conquista Verona con 14 milioni di litri d’oroDieci realtà produttive della zona viterbese stanno portando l’eccellenza dei vitigni della Tuscia nel cuore di Verona, durante la 58esima edizione... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Filovia: 14 milioni dal PNRR per il completamento della linea. Pnrr, Pa più veloce nei pagamenti: primo semestre in linea con i targetLa Corte dei conti è fiduciosa sul proseguimento del calo dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione. Negli anni è stato uno dei grandi crucci della Pa. Il Piano nazionale di ripresa e ... ilmessaggero.it Pnrr: Foti, linee guida strategiche per Comuni e Soggetti attuatori ultimo miglio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'Le Linee guida Pnrr, adottate in attuazione di quanto deliberato dalla Cabina di regia del 28 gennaio 2026, risultano strategiche per supportare ... borsaitaliana.it