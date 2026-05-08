Dal Pnrr ecco 14 milioni di euro per la Filovia di Verona e si accelera sul programma

Dal Pnrr arrivano 14 milioni di euro destinati alla Filovia di Verona. La notizia è stata comunicata da Amt3, che ha spiegato come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia incluso il progetto nel nuovo riparto di fondi destinati al trasporto rapido di massa. L’obiettivo è accelerare i lavori e avviare i prossimi step per la realizzazione dell’opera.

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Dal Pnrr arrivano 14 milioni di euro per la Filovia di Verona. Lo comunicano da Amt3, spiegando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l’opera come strategica per il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Strisciuglio (Ad Trenitalia): “Entro maggio 77 nuovi treni regionali finanziati dal PNRR per 569 milioni di euro”Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, finanziati con i fondi del PNRR, per... Roma accelera sul tram Termini-Tor Vergata: via libera alla maxi-gara da 252 milioni di euroRoma, 31 marzo 2026 – È stata pubblicata ieri mattina la gara da 252 milioni di euro per l’affidamento della progettazione esecutiva e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Taranto, ecco le ristrutturazioni per gli alloggi popolari: la mappa degli interventi; Un cantiere fermo al 14%, il Policlinico di Palermo perde i fondi del Pnrr ma la Regione prova a salvare i lavori. PNRR, ultima chiamata per le PMI: cosa resta davvero da monitorare prima del 30 giugno 2026Nel rush finale del Piano, non tutte le opportunità sono nuovi bandi. Per molte imprese il valore è ormai in crediti d’imposta da monitorare, investimenti già avviati, appalti, subforniture, ... quifinanza.it Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euroIl Campidoglio è riuscito a mettere a terra l'87% degli investimenti. Caudo: Capacità di spesa enorme rispetto alla media del passato ... romatoday.it La riforma della sanità territoriale, guidata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, punta a trasformare radicalmente il ruolo dei medici di famiglia per rendere operative le Case di Comunità finanziate dal PNRR. Ad oggi solo il 4% di queste strutture è pienam - facebook.com facebook La crescita del Pil innescata dal Pnrr non si apprezza significativamente perché meno di 100 miliardi di spesa in 5 anni, di cui una parte relativa a progetti già finanziati e quindi non aggiuntivi, spostano solo qualche decimale. L'analisi di @giuslit. x.com