Cybersicurezza | al via domani a Roma la sesta edizione dell’Innovation summit

Domani si terrà a Roma la sesta edizione dell’Innovation Summit dedicato alla cybersicurezza. L’evento si svolgerà nell’aula magna di un’università locale e coinvolgerà professionisti, aziende e istituzioni che si concentrano sulle ultime novità in materia di sicurezza informatica. La manifestazione comprenderà interventi, presentazioni e workshop rivolti a approfondire le sfide e le tecnologie più recenti nel settore.

Prendera’ il via domani a Roma, nell’aula magna dell’Universita’ degli Studi Guglielmo Marconi, a palazzo Simonetti Odescalchi, la due giorni di lavoro della sesta edizione dell’Innovation cybersecurity summit, un evento di riferimento a livello nazionale focalizzato sulla cyber defence e sull’innovazione in ambito sicurezza e tecnologie per la difesa. Questo importante appuntamento, promosso da Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento europeo in Italia, si svolge con l’alto patrocinio dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Tra i co-organizzatori figura anche Ale’, un’agenzia leader nelle relazioni istituzionali per le aziende del settore cybersicurezza.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cybersicurezza: al via domani a Roma la sesta edizione dell’Innovation summit Dalle idee al business, Leonardo chiude l’edizione 2025 dell’Innovation awardLa diciannovesima edizione dell’Innovation Award di Leonardo offre uno spaccato sullo stato dell’innovazione all’interno del Gruppo. Leggi anche: Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week Si parla di: Cybersecurity, Siena al centro del panorama nazionale con ItaSec 2027; ITASEC 2027, SIENA AL CENTRO DEL PANORAMA NAZIONALE DELLA CYBERSECURITY.