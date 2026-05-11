Verde linea dura | ecco gli ispettori ambientali

Le autorità hanno annunciato un aumento dei controlli sul territorio attraverso l’impiego di ispettori ambientali. Le verifiche si concentrano sul contrasto all’abbandono dei rifiuti e sul rispetto delle normative relative agli animali domestici. Sono previste ispezioni più frequenti e severi controlli per garantire l’applicazione delle regole esistenti. La misura mira a rafforzare la tutela ambientale e il benessere degli animali nel territorio.

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Più controlli sul territorio, stretta contro l’abbandono dei rifiuti e occhi puntati anche sul rispetto delle regole per gli animali d’affezione. A Trezzo si rafforza l’alleanza tra Comune e volontariato ambientale: l’amministrazione ha infatti rinnovato la collaborazione con i Rangers d’Italia dopo un anno di sperimentazione che ha dato risultati "più che positivi". Una scelta che nasce sul campo. In questi mesi le sentinelle del verde hanno lavorato fianco a fianco con la Polizia locale nelle attività di monitoraggio ambientale e contrasto alle discariche abusive, fenomeno che continua a colpire zone sensibili della città. "Determinante - spiega il Comune - la sinergia costruita attorno all’utilizzo delle fototrappole, strumenti che hanno consentito di individuare comportamenti illeciti e rafforzare l’attività di prevenzione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verde, linea dura: ecco gli ispettori ambientali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, più controlli ma meno multe. Gli ispettori ambientali Plures Alia in campo in 39 Comuni toscani. I numeri Leggi anche: Ispettori ambientali, rinnovato il parco auto Argomenti più discussi: Verde, linea dura: ecco gli ispettori ambientali; Weekend col sole, ma la tregua dura poco: ecco quando torna la pioggia; Piazza Castello ecco come diventerà. Lavori non prima di un anno e mezzo; Ecco gli interventi del Comune.