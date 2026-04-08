Ispettori ambientali rinnovato il parco auto

A Cava de' Tirreni sono state consegnate due nuove autovetture al Nucleo degli Ispettori Ambientali. Le auto, revisionate e reimmatricolate, si aggiungono al parco auto del Comando di Polizia Locale. La consegna è avvenuta ieri mattina, rafforzando le risorse disponibili per le attività di controllo ambientale.

Nuove auto per gli ispettori ambientali a Cava de' Tirreni. Ieri mattina, sono state consegnate al Nucleo degli Ispettori Ambientali due autovetture, revisionate e reimmatricolate, per parco auto del Comando di Polizia Locale.La consegnaLa cerimonia di consegna si è svolta in Piazza Abbro, alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Investimenti sulla polizia locale a Misterbianco: parco auto rinnovato e nuove attrezzature per gli agentiProsegue l’azione dell'Amministrazione comunale di Misterbianco volta al rafforzamento del corpo di polizia locale, sia in termini di risorse umane... Leggi anche: Lotta all'abbandono dei rifiuti, il Comune di Bagheria cerca otto ispettori ambientali volontari Si parla di: Ispettori ambientali, rinnovato il parco auto. Ispettori ambientali. Il bilancio di Alia Plures: Non solo controllori ma punti di riferimentoQuasi cinquecento sacchi o cumuli di rifiuti ispezionati con 13 sanzioni comminate, pari al 2,7% del totale: è il bilancio dei primi nove mesi di attività degli ispettori ambientali di Plures Alia sul ... lanazione.it Il Comune di Bagheria avvia la ricerca di ispettori ambientali volontari per il contrasto all'abbandono dei rifiutiAl fine di intensificare la lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il degrado urbano, il Comune di Bagheria ha pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso p ... comune.bagheria.pa.it