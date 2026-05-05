A Ventotene si svolge dal 8 all'11 maggio il Ventotene Europa Festival, un evento che dura quattro giorni e che quest'anno celebra il suo decimo anniversario. Organizzato dall'associazione La Nuova Europa, l’iniziativa ha lo scopo di far vivere ai giovani un’esperienza legata all’Europa e di far loro comprendere che certi valori e diritti non devono mai essere dati per scontati.

Roma, 5 maggio 2026 – Quattro giorni per ricordarsi quanto è prezioso essere cittadini europei. Dall'8 all'11 maggio torna sull’isola di Ventotene il Ventotene Europa Festival, ideato e curato dall'associazione La Nuova Europa, che questo 2026 compie 10 anni. Lo hanno attraversato più di 1.200 giovani provenienti da almeno venti Paesi e che, di nuovo, si riuniranno per confrontarsi sui temi che agitano il dibattito europeo. Il titolo della nuova edizione è “Europa anno zero” e si parlerà di federalismo, Europa politica (la grande incompiuta del progetto comunitario) e libertà di stampa. Attesi, tra gli interventi, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la vicepresidente Pina Picierno, Piero Cipollone della Bce, direttori ed editorialisti delle principali testate italiane.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “A Ventotene i giovani fanno esperienza d'Europa. E imparano che non va data per scontata”

Notizie correlate

Torna il Ventotene Europa Festival. L'appuntamentoLa difesa della libertà di stampa, il tema del federalismo europeo e la costruzione di un’Unione Europea realmente politica – ancora oggi incompleta...

Festa dell’Europa: anche Parma partecipa alla Spring School of Europe di VentoteneIn occasione della Festa dell’Europa del prossimo 9 maggio, Fondazione Cariparma partecipa all’iniziativa promossa da Acri, l’associazione di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Da dieci anni a Ventotene i ragazzi chiedono pace. E sperano ancora di raggiungerla; Ventotene Europa Festival. Ritorna la Spring School of Europe sul processo d’integrazione europea; 10 anni di giovani che chiedono la pace, dall'8 all'11 maggio torna il Ventotene Europa Festival; Torna il Ventotene Europa Festival. L'appuntamento.

A Ventotene i giovani fanno esperienza d'Europa. E imparano che non va data per scontataRoma, 5 maggio 2026 – Quattro giorni per ricordarsi quanto è prezioso essere cittadini europei. Dall'8 all'11 maggio torna sull’isola di Ventotene il Ventotene Europa Festival, ideato e curato ... quotidiano.net

Da dieci anni a Ventotene i ragazzi chiedono pace e sperano ancora di raggiungerlaSi avvicina il Ventotene Europa Festival, che finora ha accolto e formato sull’isola 1200 studenti di tutto il continente. I primi ad arrivare, nel 2017, chiedevano già un’Ue impegnata contro le guerr ... msn.com

Il Presidente della Provincia Federico Carnevale incontra la Consulta Provinciale degli Studenti: ascolto, confronto e programmazione in vista anche del 9 maggio a Ventotene https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/ventotene/il-presidente-della-provinci - facebook.com facebook

Verso il sogno europeo: Alessandro Del Bono porta Parma alla Spring School di Ventotene x.com