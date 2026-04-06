Nella notte di Pasqua, un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada nella periferia di Roma. Nei primi tre giorni di questa settimana, il numero di vittime di incidenti stradali è salito a 27, tra cui anche un bambino di 8 anni. L’incidente è avvenuto mentre il giovane rientrava a casa, ed è stato colpito da un’auto che transitava nella zona.

Stava rientrando a casa quando è stato investito e ucciso. Un’auto lo ha travolto mentre attraversava la strada, nella notte tra sabato e domenica, alla periferia di Roma. È morto poche ore dopo in ospedale Mattia Rizzetti, 16 anni, giovane promessa del calcio. L’incidente è avvenuto in viale Ratto delle Sabine, nella zona di Casal Monastero. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando – probabilmente sulle strisce pedonali – quando è stato colpito in pieno da un’auto guidata da un diciannovenne. L’impatto è stato violentissimo: Mattia è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza al Policlinico Sant’Andrea, dove è morto poche ore più tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattia Rizzetti, travolto e ucciso a 16 anni nella notte di Pasqua. Sulle strade in tre giorni 27 vittime: anche un bimbo di 8 anni

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

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Temi più discussi: Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Incidente nella notte di Pasqua: il 16enne Mattia Rizzetti muore investito a Casal Monastero.

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