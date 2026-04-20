Nella notte sull’autostrada A1 in direzione di Roma, nel tratto di Caserta Sud, un camionista ha perso la vita mentre si trovava in fila in occasione di uno sciopero degli autotrasportatori. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di incolonnamento, causando la morte dell’autista. La polizia sta ricostruendo la dinamica e gestendo la viabilità nel tratto interessato.

Tragedia nella notte sull’autostrada A1, nel tratto di Caserta Sud in direzione Roma, dove un camionista ha perso la vita mentre si stava incolonnando per lo sciopero degli autotrasportatori. Ad anticipare la notizia è Edizione Caserta. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nei pressi della rampa di immissione dell’A30, in un punto già interessato dalla presenza di numerosi mezzi pesanti. La vittima è Luigi Nappo, 55 anni, originario di Marano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era sceso dal proprio camion, fermo in colonna insieme ad altri mezzi, quando è stato improvvisamente travolto da una Mini Cooper in transito. L’impatto è avvenuto tra la prima e la seconda corsia della carreggiata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero

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