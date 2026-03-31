Meteo | allerta gialla per vento mare agitato Le previsioni aggiornate fino a Pasquetta in Emilia-Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Emilia-Romagna si sono verificati temporali e nevicate durante la notte, seguiti da un incremento del vento. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per vento e mare mosso, valida fino a Pasquetta. Le previsioni indicano condizioni di maltempo anche nella giornata di mercoledì primo aprile, con il persistere di venti intensi e mare agitato.

Bologna, 31 marzo 2026 — Dopo il maltempo di stanotte, che ha portato in regione temporali e neve, torna il vento forte sull’ Emilia-Romagna e scatta una nuova allerta della Protezione civile regionale per la giornata di mercoledì primo aprile. Il bollettino regionale prevede codice giallo (criticità ordinaria) per vento sulla fascia costiera, sulla montagna emiliana centrale, sulla montagna bolognese e sulla montagna romagnola. Grandine, neve e tempesta di fulmini nella notte in Emilia Romagna: cosa è successo Attesi venti di burrasca. “Sono attesi venti di burrasca moderata da nord-est, tra 62 e 74 chilometri orari — si legge — con possibili raffiche di intensità superiore soprattutto lungo il litorale e sul crinale appenninico centro-orientale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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