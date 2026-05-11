Venezia Stroppa si gode il primato | Serie A raggiunta col sacrificio

Il tecnico della squadra veneziana si è detto soddisfatto del raggiungimento del primo posto, sottolineando il sacrificio impiegato per arrivarci. Durante un'intervista radiofonica, ha espresso la volontà di rimanere alla guida della squadra e ha menzionato il giocatore come elemento di sicurezza. Nessun riferimento a piani futuri oltre a questa volontà e alla valutazione del suo attuale roster.

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