Il tecnico del Venezia ha commentato con entusiasmo la recente promozione della squadra al Picco, la sua quinta negli ultimi otto anni. Durante la conferenza stampa, ha definito il risultato come una “grandissima cavalcata” e ha espresso gratitudine verso il direttore sportivo, sottolineando il ruolo di quest’ultimo nel ricompattare l’ambiente dopo la retrocessione. Le parole del tecnico hanno evidenziato la soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Entusiamo alle stelle nelle parole del tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, alla sua quinta promozione negli ultimi otto anni: "Una grandissima cavalcata, ringraziamenti a tutti, in particolare al direttore sportivo Antonelli che ha ricompattato l’ambiente dopo la retrocessione. Non poteva andare diversamente, sarebbe stato ingiusto non vincere il campionato giocando in questo modo". Non manca un pensiero al tecnico dello Spezia, con cui Stroppa nel corso degli anni ha vinto due finali playoff in Pisa-Monza e l’anno scorso Spezia-Cremonese. "Ho ribadito la mia stima a D’Angelo – dice il tecnico dei lagunari – non merita questa fine, si è trovato in una situazione difficile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ENTUSIASMO IN CASA VENEZIA. Stroppa si gode un’altra promozione al Picco: "Una grandissimo risultato, ce lo siamo meritato»

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