Venezia trionfa al Penzo | Stroppa è a un passo dalla Serie A

Venezia ha vinto 2-0 contro l’Empoli al Penzo, con le reti di Adorante e Doumbia. La partita si è disputata sabato 25 aprile, e il risultato ha portato la squadra di Stroppa a tre punti dalla promozione in Serie A. La vittoria in casa ha fatto salire i punti in classifica e avvicinare la squadra alla conquista della promozione.

? Cosa sapere Venezia batte Empoli 2-0 al Penzo sabato 25 aprile con reti di Adorante e Doumbia.. Il successo porta la squadra di Stroppa a tre punti dalla promozione in Serie A.. Adorante e Doumbia hanno siglato le reti decisive per il Venezia che, sabato 25 aprile alle ore 21:01, ha battuto l’Empoli al Penzo conquistando la 16esima vittoria in 18 match casalinghi. Il successo dei lagunari porta la squadra a soli tre punti dal ritorno in Serie A, staccando Monza e Frosinone, con i quali i ragazzi di Stroppa vantano anche una migliore classifica avulsa in caso di parità finale. Il soldout del Penzo e il record di Stroppa. Tra i vicoli della città e le strade che portano allo stadio, l’aria profuma di festa per un pubblico che non vedeva un soldout in Serie B da quasi 30 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia trionfa al Penzo: Stroppa è a un passo dalla Serie A ADORANTE fa 17, VENEZIA a 3 punti dalla SERIE A: Venezia-Empoli 2-0 | Serie BKT | DAZN Highlights Notizie correlate Il Venezia ospita la Reggiana al Penzo. Stroppa: «Creiamo tanto e capitalizziamo poco»Nonostante la posizione in classifica e i risultati, il tecnico lagunare chiede maggior concretezza ai propri giocatori. Il Venezia al Penzo contro il Modena. Stroppa: «Mantenere la mentalità, avversari vicini»Per la 24° giornata di serie B il Venezia FC ospita il Modena, martedì 10 febbraio alle ore 20. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Serie B, cosa manca al Venezia per la promozione. Sabato la prima chance; Il Venezia vince a Bari nel segno di Haps: ora la Serie A è vicinissima. DIRETTA VENEZIA EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-0): LAGUNARI A UN PASSO DALLA SERIE A!Serie B, Diretta Venezia Empoli, streaming video tv: i lagunari mettono sempre più nel mirino il primo posto e la promozione in A (25 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Serie B, Venezia-Empoli 2-0: Adorante e Doumbia lanciano i lagunari, toscani in zona play-outIl Venezia vince e convince al Penzo, superando l'Empoli per 2-0 grazie a una prestazione di grande intensità.. tuttob.com #Rukeli di Alessandro Rak trionfa ai Nastri d'Argento 2026 come Miglior Cortometraggio d’Animazione. Dopo il debutto a Venezia 82 e la proiezione nelle sale grazie all’iniziativa “Corto che Passione” l’opera di Alessandro Rak ha ricevuto ieri, al Cinema Cara - facebook.com facebook Dinamo mai in partita: Venezia vince 98-79. La retrocessione sembra inevitabile x.com