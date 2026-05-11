In città si discute del possibile rinnovo di contratto di Stroppa, che ha affermato di non avere spiegazioni logiche per il calo di prestazioni del Milan nelle ultime settimane. Si parla anche dell’effetto della pressione dei tifosi sulla serenità della squadra, mentre le domande principali riguardano le ragioni di questa diminuzione di risultati e l’assenza di risposte chiare da parte del club.

? Domande chiave Perché Stroppa non trova spiegazioni logiche al calo del Milan?. Come influisce la pressione dei tifosi sulla serenità dei rossoneri?. Chi garantisce la continuità del progetto sportivo del Venezia?. Quale clausola contrattuale potrebbe cambiare il futuro di Stroppa?.? In Breve Stroppa punta al rinnovo con il direttore sportivo Filippo Antonelli. Proprietà composta da 14 o 16 imprenditori americani legata al territorio. Tre promozioni ottenute dal Venezia negli ultimi sei anni. Critica di Stroppa su Allegri e clima teso nel Milan. Giovanni Stroppa ha espresso la propria soddisfazione per il primato ottenuto dal Venezia, parlando con gli ascoltatori di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 riguardo alla promozione in Serie A ottenuta grazie a un impegno collettivo costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Stroppa punta al rinnovo: “Il Milan non ha spiegazioni

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