Il Venezia ospita la Reggiana al Penzo Stroppa | Creiamo tanto e capitalizziamo poco

Il Venezia gioca contro la Reggiana al Penzo nella 29ª giornata di serie B. Dopo la vittoria contro l’Avellino, i biancorossi tornano in campo per affrontare la squadra emiliana. La partita si svolgerà nel pomeriggio di domani con il Venezia che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge in casa dei veneti, che affrontano la Reggiana in un match importante del campionato.

Nonostante la posizione in classifica e i risultati, il tecnico lagunare chiede maggior concretezza ai propri giocatori. Domani pomeriggio il match contro gli emiliani Archiviata la rotonda vittoria in casa contro l'Avellino, il Venezia affronterà domani pomeriggio, sempre tra le mura amiche del Penzo, la Reggiana, in una partita valida per la 29ª giornata del campionato di serie B. Nel corso della conferenza stampa prepartita, l'allenatore, Giovanni Stroppa, ha fatto il punto sulla sua squadra e sulle tante occasioni sprecate: «Dovremo essere bravi a capitalizzare qualsiasi occasione - ha spiegato -: creiamo tanto e, in funzione di quello che creiamo, portiamo a casa poco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

