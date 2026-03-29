Calciomercato Inter nerazzurri su Issa Doumbia | Ausilio sfida le rivali per il gioiello del Venezia La situazione

L'Inter ha messo nel mirino Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, nel mercato in corso. Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, sta monitorando da vicino la situazione del giocatore e si inserisce in una corsa tra diversi club di Serie A per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. La trattativa è attualmente in fase di valutazione.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Piero Ausilio sta seguendo con grande interesse Issa Doumbia del Venezia: sfida alle rivali in Serie A. Il futuro del centrocampo dell’ Inter potrebbe parlare la lingua del talento emergente Issa Doumbia. Mentre la squadra di Cristian Chivu prepara la sfida contro la Roma, la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio hanno messo nel mirino il gioiello del Venezia, protagonista di una stagione straordinaria in Serie B con 8 gol e 5 assist. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, nerazzurri su Issa Doumbia: Ausilio sfida le rivali per il gioiello del Venezia. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Inter sta monitorando con estrema attenzione il classe 2003, valutato circa 8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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