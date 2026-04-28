Issa Doumbia sta giocando con il Venezia, dove si è messo in evidenza come centrocampista. In passato, la Juventus aveva mostrato interesse per lui, e ora il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diverse grandi squadre italiane e straniere, che valutano la possibilità di un suo trasferimento.

di Francesco Spagnolo Issa Doumbia brilla con il Venezia. Il centrocampista, che piaceva molto anche alla Juve, ora vale quasi 20 milioni ed è pronto per una big. « Quindici milioni non bastano più ». Le parole di Giovanni Stroppa fotografano alla perfezione l’esplosione di Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, nato a Treviglio e di origini ivoriane, è il volto copertina di un Venezia a un passo dal paradiso. Il suo ultimo graffio, il settimo in questa Serie B, è arrivato in un Penzo infuocato contro l’Empoli: un 2-0 pesantissimo che permette ai lagunari di sognare la promozione aritmetica già nel prossimo match contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sport oggi racconta come il percorso di Doumbia sia un vero e proprio capolavoro di scouting.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Issa Doumbia brilla con il Venezia, lo voleva la Juve: ora è finito nel mirino delle big italiane e straniere

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