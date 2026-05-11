Nel Veneto sono in arrivo temporali che interesseranno diverse zone della regione, accompagnati da improvvisi sbalzi di temperatura. Le aree più colpite dai fenomeni meteorologici odierni sono quelle pedemontane, dove si prevedono precipitazioni più intense. Nei giorni successivi, le temperature nelle zone di alta quota e nelle aree collinari subiranno variazioni significative, con un abbassamento dei valori e un possibile aumento dei fenomeni temporaleschi.

? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità i temporali previsti per oggi?. Come cambieranno le temperature nelle zone pedemontane nei prossimi giorni?. Quando scenderà il limite delle nevicate sulle Dolomiti e Prealpi?. Quali rischi attendono chi pratica attività nautiche lungo la costa?.? In Breve Limite nevicate tra 1500 e 2000 metri tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio.. Venti occidentali intensi sulle Prealpi e mare mosso al largo dal settore sud.. Rischio idrogeologico e necessità di monitoraggio per temporali intensi in pianura veneta.. Calo termico generalizzato previsto in tutta la regione tra martedì 12 e mercoledì 13.. Lunedì 11 maggio 2026, il Veneto affronta una giornata di forte instabilità meteorologica con precipitazioni intense e temporali che colpiranno diverse aree della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, maltempo in arrivo: temporali e sbalzi termici in tutta la regione

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Primavera e maltempo: neve e forti venti, i danni della nuova ondata

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