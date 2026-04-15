Toscana sotto la pioggia | temporali e sbalzi termici tra Appennino e coste

La Toscana si trova alle prese con condizioni meteorologiche instabili, caratterizzate da temporali e variazioni di temperatura che interessano sia l’area dell’Appennino sia le zone costiere. La perturbazione, in corso dal 15 aprile, ha portato pioggia e sbalzi termici diffusi, coinvolgendo tutto il territorio regionale nei giorni successivi. La situazione meteorologica resta complessa e in evoluzione, con previsioni che indicano ulteriori fenomeni nelle prossime ore.

La Toscana affronta una fase di instabilità meteorologica che interessa l’intera regione tra mercoledì 15 aprile e i giorni immediatamente successivi. Le previsioni del Lamma indicano precipitazioni sparse e temporali, con un calo delle temperature che segna un cambio nel modulo climatico locale. Il quadro attuale vede un cielo molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Le piogge, che potrebbero assumere carattere temporalesco, si concentreranno maggiormente nelle zone centro-meridionali a partire dalla tarda mattinata di oggi, con un miglioramento previsto per la serata. Il vento soffia debolmente o con intensità moderata da est, mentre in Maremma prevale lo Scirocco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana sotto la pioggia: temporali e sbalzi termici tra Appennino e coste Lombardia, arriva il ciclone: temporali e sbalzi termici da lunedìIl clima mite che ha caratterizzato la Lombardia negli ultimi giorni sta per subire una trasformazione radicale, con l’arrivo di una perturbazione... Sicilia, meteo instabile domani: sbalzi termici tra mare e internoLe previsioni termiche di domani, lunedì 13 aprile 2026, delineano un quadro climatico caratterizzato da una marcata variabilità tra le diverse...