Fierida 2026 dal 13 al 15 aprile a Termoli | la fiera nazionale dell’istruzione degli adulti dedicata all’IA

Dal 13 al 15 aprile 2026, Termoli ospiterà FIERIDA, la fiera nazionale dedicata all’istruzione degli adulti e all’intelligenza artificiale. La manifestazione si svolgerà presso una struttura cittadina e coinvolgerà istituzioni, enti e operatori del settore dell’educazione degli adulti. L’evento prevede incontri, workshop e presentazioni di progetti e tecnologie legate all’uso dell’IA nell’ambito formativo.