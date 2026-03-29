Fierida 2026 dal 13 al 15 aprile a Termoli | la fiera nazionale dell’istruzione degli adulti dedicata all’IA
Dal 13 al 15 aprile 2026, Termoli ospiterà FIERIDA, la fiera nazionale dedicata all’istruzione degli adulti e all’intelligenza artificiale. La manifestazione si svolgerà presso una struttura cittadina e coinvolgerà istituzioni, enti e operatori del settore dell’educazione degli adulti. L’evento prevede incontri, workshop e presentazioni di progetti e tecnologie legate all’uso dell’IA nell’ambito formativo.
Dal 13 al 15 aprile 2026 Termoli ospita FIERIDA – Fiera dell’Istruzione degli Adulti, il principale appuntamento nazionale sull’apprendimento permanente, promosso dalla RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti) in collaborazione con il CPIA di Campobasso e l’Ufficio scolastico regionale per il Molise. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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