Venere scoperto il segreto dell’onda di 6.000 km | è un salto idraulico

Gli scienziati hanno scoperto che l’onda di 6.000 chilometri osservata su Venere si forma attraverso un salto idraulico, un fenomeno che permette all’aria di muoversi rapidamente tra diverse altitudini. Si sono anche analizzate le cause del movimento dell’acido solforico verso le parti più alte dell’atmosfera, senza ancora chiarire i motivi che spingono questa sostanza a salire. La ricerca si concentra sui processi atmosferici e sui meccanismi fisici coinvolti in questi eventi.

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? Domande chiave Come può un salto idraulico generare un'onda di 6.000 chilometri?. Cosa spinge l'acido solforico verso le quote più alte dell'atmosfera?. Perché questo fenomeno è fondamentale per la superrotazione del pianeta?. Come cambierà la progettazione delle future missioni spaziali su Venere?.? In Breve Ricercatori dell'Università di Tokyo guidati dal professor Takeshi Imamura risolvono l'enigma.. Dati della sonda giapponese Akatsuki del 2016 mostravano l'onda equatoriale.. Il fenomeno contribuisce alla superrotazione atmosferica 60 volte superiore al pianeta.. Modelli climatici futuri integreranno il salto idraulico per missioni spaziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venere, scoperto il segreto dell’onda di 6.000 km: è un salto idraulico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hokusai e il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa a LeccoL’eleganza del tratto, il fascino della composizione, la profondità dei temi trattati sono alcune delle caratteristiche più riconoscibili dell’arte... "Hokusai. Il segreto dell'Onda" a Palazzo delle Paure con 43 opereLa recensione di Vincenzo Bonaventura: "Protagonista della performance: Hokusai Katsushika (1760-1849), il più famoso pittore giapponese.