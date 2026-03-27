La recensione di Vincenzo Bonaventura: "Protagonista della performance: Hokusai Katsushika (1760-1849), il più famoso pittore giapponese. Curatore Paolo Linetti svela sistema compositivo Grande Onda. Scoperta maggio 2021: due schemi geometrici fondamentali da influenze occidentali. Con opere Kunisada, Utamaro, Kuniyoshi. Periodo Edo e Ukiyo, Mondo fluttuante" L'artista stende lentamente in terra i fogli bianchi di carta. Grandi e soprattutto tanti. Occupa addirittura una superficie di duecento metri quadrati. La gente, da lui convocata, lo guarda con curiosità e forse con diffidenza culturale. Ma lo guarda anche con attenzione perché è già noto, ha una solida fama alle spalle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - "Hokusai. Il segreto dell'Onda" a Palazzo delle Paure con 43 opere

Articoli correlati

Hokusai e il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa a LeccoL’eleganza del tratto, il fascino della composizione, la profondità dei temi trattati sono alcune delle caratteristiche più riconoscibili dell’arte...

Leggi anche: Hokusai a Palazzo Bonaparte: la grande onda travolge Roma

Contenuti utili per approfondire Hokusai Il segreto dell'Onda a Palazzo...

Temi più discussi: HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa LECCO; Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa; A Lecco Hokusai e Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa - Aise.it; Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa.

Hokusai. Il segreto dell'Onda che attraversa l'Europa75 opere documentano l'evoluzione stilistica di Hokusai e il suo dialogo con i canoni classici occidentali, con La grande onda. itinerarinellarte.it

Il segreto dell’Onda che attraversa l’EuropaLe sale di Palazzo delle Paure a Lecco ospitano un'importante rassegna dedicata al maestro giapponese Katsushika Hokusai. rivistanatura.com

La capitale inaugura la più ampia esposizione mai allestita finora in Italia sull'artista giapponese Katsushika #Hokusai! E, ovviamente, non può mancare "La grande onda", oltre ad altri capolavori, spade, strumenti musicali e costumi della tradizione nipponica, - facebook.com facebook

A #Roma, a #PalazzoBonaparte, fino al 29 giugno, " #Hokusai, il grande maestro dell' #arte #giapponese. L'esposizione proposta da #Arhtemisia che offre agli occhi del pubblico oltre 200 opere di #KastushikaHokusai, tra cui "La grande #onda del #Kanagaw x.com