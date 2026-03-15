Hokusai e il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa a Lecco

A Lecco si terrà una mostra dedicata a Hokusai, il celebre artista giapponese vissuto tra il 1760 e il 1849. L’esposizione si concentra sulla sua opera più famosa, l’Onda, e sulla sua influenza in Europa. I visitatori potranno ammirare diverse stampe e dipinti, che mostrano l’eleganza del tratto e la cura nella composizione propria di Hokusai.

L’eleganza del tratto, il fascino della composizione, la profondità dei temi trattati sono alcune delle caratteristiche più riconoscibili dell’arte di Katsushika Hokusai (1760-1849). Dal 21 marzo al 27 settembre 2026, le sale di Palazzo delle Paure a Lecco ospitano una importante rassegna dedicata al maestro giapponese, dal titolo “Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa". “Continua anche quest’anno il percorso delle grandi mostre a Palazzo delle Paure - dichiara Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco - a cura di Vidi Cultural, che ci accompagna in un viaggio nella storia dell’arte. In particolare, questa esposizione sarà dedicata a un tema di grande rilievo: la pittura giapponese, attraverso uno dei suoi massimi esponenti, Hokusai”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati L’onda di Hokusai travolge Roma: la mostra storica che celebra 160 anni di amicizia Italia-GiapponeDal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte diventa il palcoscenico di un evento culturale che segna un momento storico per l’Italia: la prima... Leggi anche: Hokusai a Palazzo Bonaparte: la grande onda travolge Roma Una selezione di notizie su Hokusai e il segreto dell'Onda che... Temi più discussi: HOKUSAI. Il segno che diventa vita - Mostra - Torino - Galleria Elena Salamon; Ferragosto nella Marca: le mostre nei musei, la Gipsoteca e il Meve ma anche artigianato e tanta natura a Quinto e Revine; L’emancipazione inizia con i tre versi degli haiku; Lecco: ‘Hokusai’ al Palazzo delle Paure fino a settembre. Hokusai Il segreto dell’Onda che attraversa l’EuropaL’esposizione presenta 75 opere che documentano alcuni aspetti della sua evoluzione stilistica e l’adesione del maestro giapponese ai canoni classici occidentali. In mostra, La grande onda al largo di ... liquidarte.it Dalla Grande Onda al monte Fuji: la ricerca della perfezione di Hokusai in mostra a TorinoDi immenso fascino sono le Cento vedute del monte Fuji, realizzate quando l’artista aveva superato i settant’anni. Tra queste, Il Fuji dal mare rappresenta l'evoluzione filosofica della celebre ... torinotoday.it I RACCONTI DELL'ARTE a cura di Sergio Gaddi Con un racconto coinvolgente, Arthemisia e Generali Italia attraverso il progetto #GeneraliValoreCultura offrono la possibilità di conoscere più da vicino Katsushika Hokusai, il principale protagonista della prod facebook Code nel centro di Torino per le opere del maestro giapponese Hokusai. Alla Galleria Salamon pubblico di tutte le età #ANSA x.com