Hokusai e il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa a Lecco

Da leccotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco si terrà una mostra dedicata a Hokusai, il celebre artista giapponese vissuto tra il 1760 e il 1849. L’esposizione si concentra sulla sua opera più famosa, l’Onda, e sulla sua influenza in Europa. I visitatori potranno ammirare diverse stampe e dipinti, che mostrano l’eleganza del tratto e la cura nella composizione propria di Hokusai.

L’eleganza del tratto, il fascino della composizione, la profondità dei temi trattati sono alcune delle caratteristiche più riconoscibili dell’arte di Katsushika Hokusai (1760-1849). Dal 21 marzo al 27 settembre 2026, le sale di Palazzo delle Paure a Lecco ospitano una importante rassegna dedicata al maestro giapponese, dal titolo “Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa". “Continua anche quest’anno il percorso delle grandi mostre a Palazzo delle Paure - dichiara Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco - a cura di Vidi Cultural, che ci accompagna in un viaggio nella storia dell’arte. In particolare, questa esposizione sarà dedicata a un tema di grande rilievo: la pittura giapponese, attraverso uno dei suoi massimi esponenti, Hokusai”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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