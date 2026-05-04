Frascati Il documentario I rapaci del Parco dei Castelli Romani Venerdì 15 Maggio al Cinema Cityplex
Venerdì 15 maggio al Cinema Cityplex di Frascati verrà proiettato il documentario intitolato “I rapaci del Parco dei Castelli Romani”. La proiezione si svolge presso il cinema situato nel Politeama cittadino e riguarda un film che illustra le specie di rapaci presenti nell’area protetta. L’evento è organizzato nel territorio del Parco dei Castelli Romani, coinvolgendo una sala dedicata alla diffusione di contenuti naturalistici.
Cronache Cittadine FRASCATI (Luciana Vinci) – Venerdì 15 Maggio presso il Cinema Cityplex – Politeama di Frascati, il Parco dei Castelli Romani L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie correlate
Parco Regionale Dei Castelli Romani. Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio. Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio “Il Sentiero delle Parole”…Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – I programmi e gli eventi del fine settimana al Parco.
Parco Regionale dei Castelli Romani. Il Sentiero del Castagno Magico nelle scuole primarie. Il racconto che stimola la fantasiaGli incontri sono dedicati alla lettura di brani tratti dal libro che in chiave ludica, parla di natura, tutela dell’ambiente e sostenibilità.
Panoramica sull’argomento
Si parla di: Documentario I rapaci del Parco dei Castelli Romani.
Weekend lungo del 1° maggio ai Castelli Romani: gli appuntamenti da non perdereIl primo weekend di maggio si allunga grazie alla festività del 1° maggio, offrendo un’occasione ideale per vivere i Castelli Romani tra eventi, ... castellinotizie.it
Ai Castelli Romani le Feste finiscono con un buffo biscotto con tre seni. Videoricetta della pupazza di FrascatiC’è una città dei Castelli Romani nota da sempre per il suo vino, dove però, specie in questi giorni, si aggiunge una specialità in fatto di dolci antichi. Parliamo di Frascati e delle sue particolari ... romatoday.it