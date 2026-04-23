Vela rottura per Tita e Banti ma l’Italia domina | Ugolini e Giubilei leader

Durante la Semaine Olympique Française, l’Italia mantiene una posizione di rilievo nella vela, con Ugolini e Giubilei che si distinguono come leader nelle rispettive categorie. Tuttavia, la giornata si è conclusa con una battuta d’arresto per la coppia formata da Tita e Banti, che non sono riusciti a mantenere le prestazioni delle precedenti gare. La manifestazione prosegue con altri equipaggi italiani ancora in corsa per i podi.

Ci sono ancora molti sprazzi d’Italia alla Semaine Olympique Française: giornata storta per Tita e Banti che scivolano al quinto posto, ma ci sono molte note liete L’Italia sta dando il massimo nella 57esima edizione della Semaine Olympique Française, la seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica). Nel giorno 4 non è mancato lo spettacolo nella baia di Hyeres. Tutte le classi sono andate in acqua, mentre domani ci sarà già l’assegnazione dei primi podi. Il Nacra 17 stavolta non ha portato grandi soddisfazioni, soprattutto per la coppia che dà più speranze all’Italia, quella composta da Ruggero Tita e Caterina Banti.🔗 Leggi su Sportface.it

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