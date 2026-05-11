Vela quinto posto a Maiorca per Alkedo di Andrea Lacorte

Il Tp52 Alkedo, sponsorizzato da Vitamina e guidato da Andrea Lacorte, ha concluso la regata a Maiorca in quinta posizione. La competizione si è svolta il 10 maggio, coinvolgendo diverse imbarcazioni di livello internazionale. La regata si è svolta lungo le acque dell’isola, con condizioni meteorologiche favorevoli e vento moderato. Questa prova rappresenta il primo evento della stagione per la barca, che ora si prepara a successive competizioni.

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Pisa, 11 maggio 2026 - Buon inizio di stagione per il Tp52 Alkedo powered by Vitamina, che la scorsa settimana è stato impegnato a Puerto Portals (isola di Maiorca) nella prima tappa delle 52 Super Series, il circuito riservato agli spettacolari Tp52 che ha riunito in Spagna ben 14 barche in rappresentanza di 11 nazioni. Lo scafo timonato da Andrea Lacorte, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il consueto supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica Pharmanutra, ha concluso la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week al quinto posto assoluto, a soli 7 punti dal podio, e al terzo nella classifica riservata agli armatori-timonieri, dopo un totale di 9 regate disputate tra martedì e sabato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vela, quinto posto a Maiorca per Alkedo di Andrea Lacorte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vela, riparte la stagione di Alkedo nele 52 Super SeriesPisa 4 marzo 2026 - Dopo un 2025 ricco di soddisfazioni e una meritata pausa invernale, il TP52 Alkedo powered by Vitamina è pronto a riprendere... Vela: l’Italia brilla a Maiorca, 3 podi e Pianosi domina il mondoL’Italia ha concluso la sua partecipazione al 55° Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, ottenendo tre podi e sette posizioni nella top ten. Si parla di: 52 Super Series, Puerto Portals: Alkedo do it better; 52 Superseries: a Puerto Portals alla fine la spunta Sled.