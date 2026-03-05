La stagione di vela dei TP52 nelle 52 Super Series si riprende con l'inizio di una nuova serie di regate. La prima tappa si tiene a Pisa e si svolge il 4 marzo 2026. Dopo un 2025 caratterizzato da molte competizioni, le imbarcazioni sono pronte a ripartire per le gare successive. La regata di apertura segna il ritorno del circuito dopo la pausa invernale.

Pisa 4 marzo 2026 - Dopo un 2025 ricco di soddisfazioni e una meritata pausa invernale, il TP52 Alkedo powered by Vitamina è pronto a riprendere l’attività per affrontare una nuova, intensa stagione di regate: il team italiano capitanato dal timoniere Andrea Lacorte sarà infatti nuovamente al via delle 52 Super Series, il circuito di vela professionistica per barche non a foil più importante al mondo, che è un vero e proprio concentrato di spettacolo e adrenalina. “Veniamo da una stagione di regate indimenticabile - osserva Lacorte - in cui ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, pur avendo affrontato il campionato da esordienti e questo non è un aspetto banale se consideriamo il livello della flotta delle 52 Super Series”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vela, riparte la stagione di Alkedo nele 52 Super Series

