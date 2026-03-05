Vela riparte la stagione di Alkedo nele 52 Super Series
La stagione di vela dei TP52 nelle 52 Super Series si riprende con l'inizio di una nuova serie di regate. La prima tappa si tiene a Pisa e si svolge il 4 marzo 2026. Dopo un 2025 caratterizzato da molte competizioni, le imbarcazioni sono pronte a ripartire per le gare successive. La regata di apertura segna il ritorno del circuito dopo la pausa invernale.
Pisa 4 marzo 2026 - Dopo un 2025 ricco di soddisfazioni e una meritata pausa invernale, il TP52 Alkedo powered by Vitamina è pronto a riprendere l’attività per affrontare una nuova, intensa stagione di regate: il team italiano capitanato dal timoniere Andrea Lacorte sarà infatti nuovamente al via delle 52 Super Series, il circuito di vela professionistica per barche non a foil più importante al mondo, che è un vero e proprio concentrato di spettacolo e adrenalina. “Veniamo da una stagione di regate indimenticabile - osserva Lacorte - in cui ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, pur avendo affrontato il campionato da esordienti e questo non è un aspetto banale se consideriamo il livello della flotta delle 52 Super Series”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La stagione 2025 delle World Series di Gran Turismo si chiude a FukuokaLe Gran Turismo World Series 2025 raggiungono l’atto conclusivo questo fine settimana a Fukuoka, in Giappone, dove i migliori piloti mondiali di Gran...
Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona riparte da Napoli per difendere la vettaANCONA – Il campionato della Cosma Vela Ancona in A2 femminile ricomincia dalla sfida di Napoli, prevista sabato pomeriggio alle 14.
Tutto quello che riguarda Super Series.
Temi più discussi: Alkedo powered by Vitamina a caccia di conferme, riparte la stagione 52 Super Series - Saily; SailGP, è (già) ora di cambiare? Le proposte di due opinion leader, che a Sydney si sono annoiati... - Saily; VIDEO - Checco Bruni in oceano! Eccolo a bordo del Class40 Maccaferri Futura con Luca Rosetti - Saily; Seatec si estende in Seatechnology e Marina di Carrara diventa sempre più internazionale - Saily.
Vela, Alkedo ai blocchi di partenza: sfida mondiale nelle 52 Super Series 2026PISA, 4 marzo 2026 – Dopo un 2025 archiviato tra gli applausi e una pausa invernale dedicata alla messa a punto tecnica, il TP52 Alkedo, sotto l'egida di Vitamina, scalda i motori. Il team italiano è ... varese7press.it
Porto Cervo, la vela mondiale chiude la stagione con Range RoverDal 21 al 27 settembre la Costa Smeralda ospita la 52 Super Series Sailing Week: Range Rover sarà Main Sponsor di un evento che unisce eccellenza sportiva, eleganza e innovazione, con i grandi nomi ... milanofinanza.it
La WSK Super Master Series verso Lonato con 400 piloti - facebook.com facebook