I militari della guardia di finanza hanno scoperto un allevamento di cani senza autorizzazione in provincia di Varese, a Brusimpiano. Durante un'operazione sono stati trovati 40 cuccioli, principalmente di razza Yorkshire e Maltese, rinchiusi in gabbie. L'attività era gestita da due cittadine italiane che non avevano presentato alcuna autorizzazione per l'allevamento. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le pratiche di sequestro.

Scoperto un allevamento abusivo di cani, a Brusimpiano, in provincia di Varese. I militari della guardia di finanza hanno individuato 40 esemplari, prevalentemente di razza Yorkshire e Maltese, detenuti in un allevamento gestito, senza autorizzazione, da due cittadine italiane. I cani, che vivevano tra escrementi e rifiuti, erano denutriti e presentavano dermatiti, lesioni e ferite nella zona delle orecchie. Tra questi, c’erano 10 cuccioli, ammassati in una sola gabbia – troppo piccola per tutti quanti -, che non avevano microchip né certificazioni di vaccinazioni. I cani erano messi in vendita su piattaforme online e siti di annunci, dove venivano presentati come esemplari di razza, alimentando un mercato illecito particolarmente redditizio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Varese, scoperto allevamento abusivo di cani: le immagini dei cuccioli nella gabbia

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