Varese l’aperitivo ai Giardini per il saluto alla squadra e allo staff

A Varese, si è svolto un aperitivo ai Giardini per salutare la squadra e lo staff. Durante l’evento, sono state poste domande su chi rimarrà nel roster e sulle possibili novità relative alla guida tecnica. La discussione si concentra sulle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni in merito alla composizione della rosa e al futuro dello staff tecnico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito ai dettagli.

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? Domande chiave Chi resterà in rosa dopo l'aperitivo ai Giardini?. Quali sono le incertezze sul futuro tecnico della squadra?. Come influirà la conferma di Rasizza sul prossimo mercato?. Perché il destino sportivo è cambiato dopo la sconfitta con Bologna?.? In Breve Appuntamento martedì 12 maggio ore 18,30 presso i Giardini Livellanza vicino Villa Mirabello.. Esclusione dai playoff causata dalla vittoria della Trento contro la Openjobmetis.. Rosario Rasizza conferma la sponsorizzazione per garantire stabilità economica al club.. Podcast Dal Parquet approfondisce la sfida conclusiva contro la Virtus Bologna.. Martedì 12 maggio alle ore 18,30 i Giardini Livellanza ospiteranno l’aperitivo della Pallacanestro Varese per salutare la squadra e lo staff dopo la fine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, l’aperitivo ai Giardini per il saluto alla squadra e allo staff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Seminudo e ubriaco ai Giardini Estensi di Varese, a processo per atti osceniVarese, 3 marzo 2026 – Era il 2020 quando un 47enne afgano senza dimora girava per i Giardini Estensi di Varese con i pantaloni e le mutande... Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in... Argomenti più discussi: Il Legnanese, l’aperitivo che racconta l’Italia attraverso i sapori, arriva al Quirinale; Varese ha un nuovo parco, inaugurato lo spazio pubblico di Via Arconati; Aperitivo elettorale e lectio magistralis del ministro Valditara a Legnano; Io come Chavez: il Tenente Colonnello Fabio Filomeni presenta il suo libro a Varese. Fabiana Mendia (@fabianamendia2) / Posts and Replies x.com Nuovo a Luino (M26) – cerco amici per uscire o fare attività reddit La Pallacanestro Varese chiude la stagione con un aperitivo insieme ai tifosiIl tradizionale rompete le righe martedì 12 maggio alle 18,30 ai Giardini Livellanza, nell'area dei Giardini Estensi ... varesenews.it