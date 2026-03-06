Sondaggio politici crolla tutto il centrodestra giù anche Pd | Vannacci sale al 3,2% chi è avanti

Un sondaggio politico rivela un calo di consensi per il centrodestra, con anche il Partito Democratico che segna una diminuzione. Aumenta invece la popolarità dell'ex generale, che raggiunge il 3,2 per cento nei sondaggi. A un mese dalla sua uscita dalla Lega, l’effetto Vannacci continua a influenzare gli orientamenti degli elettori.

Sondaggi politici, giù i consensi di Fratelli d’Italia e Lega: cala anche il Pd, Vannacci è al 3,6%Fratelli d'Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale.

Sondaggi politici, il centrodestra scende e il Pd sale: chi prende più voti alle elezioniFratelli d'Italia ha un vantaggio enorme che continua a crescere, ma gli alleati perdono terreno.

Il governo Meloni ha speso 120.000 per un sondaggio sul referendum. I sondaggi su quella porcheria di riforma li pagassero i politici non i cittadini! P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale - facebook.com facebook

#Sondaggio @tecneitalia #Referendum: 14% elettori partiti #opposizione al #Governo verso #Sì. Solo 8% elettori #centrodestra per il #No x.com