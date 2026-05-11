Roberto Vannacci ha commentato pubblicamente l'addio di Matteo Salvini alla Lega, sottolineando che l'ex leader non ha risposto agli auguri di compleanno inviati di recente. Le dichiarazioni arrivano dopo che Vannacci ha annunciato la propria uscita dal partito e ha anticipato alcune mosse future, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due e le eventuali conseguenze politiche.

“Dimostra che ho fatto la scelta giusta”. Così Roberto Vannacci commenta gli ultimi sondaggi che danno il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, a poca distanza dalla Lega di Matteo Salvini. Sui motivi del suo addio, il generale parla dell’atteggiamento ostile di diversi esponenti leghisti e del “sovranismo a giorni alterni” mostrato dal partito tra Italia ed Europa. Poi svela un retroscena su Salvini, che non ha risposto al messaggio di auguri che gli aveva mandato Vannacci per il compleanno. Roberto Vannacci e l'addio alla Lega Il retroscena su Salvini e Meloni Futuro Nazionale nel centrodestra? Roberto Vannacci e l’addio alla Lega In una intervista a La Verità, Roberto Vannacci torna sulla rottura con la Lega di Matteo Salvini, consumatasi a inizio 2026, dopo l’elezione al Parlamento Europeo e la nomina a vicesegretario del partito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci e il retroscena su Salvini dopo l'addio alla Lega, "non ha risposto agli auguri di compleanno"

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Vannacci: Salvini Non ha risposto al messaggio di auguri. Normale insoddisfazione verso governo

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