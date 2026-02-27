Rescigno ha annunciato il suo addio alla Lega e ha comunicato di unirsi a Vannacci, affermando di ritrovare la sua destra. La decisione arriva senza rimpianti o rancori, ma rappresenta comunque una rottura politica considerata insanabile. La notizia si diffonde in un contesto di cambiamenti all’interno del panorama politico e di alleanze che si rinnovano.

Non ci sono rimpianti né rancori, ma una frattura politica che viene definita insanabile. Si chiude così il percorso nella Lega di una delle esponenti che negli ultimi anni aveva rappresentato il partito con impegno costante sul territorio. Carmela Rescigno spiega la sua decisione maturata nel nome della legalità e della coerenza politica. E da oggi si apre una nuova fase: l’adesione a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Nel suo messaggio di commiato, il ringraziamento va ai vertici nazionali e regionali del partito: al segretario Matteo Salvini, al coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e al sottosegretario Claudio Durigon. “Ho inteso il mio impegno politico come una sfida – afferma – non mi sono mai risparmiata, neppure quando il risultato era scontato, come alle elezioni europee”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rescigno dice addio alla Lega, l’annuncio: “Vado con Vannacci, ritrovo la mia destra”

