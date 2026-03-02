Fontana | L’addio di Vannacci ha reso più chiara l’identità della Lega

Il governatore della Lombardia ha commentato l’addio di Vannacci, affermando che questa decisione ha reso più evidente l’identità della Lega. Ha aggiunto che il generale non era compatibile con i militanti del partito e ha indicato Zaia e Fedriga come possibili sostituti, ritenendoli figure di rilievo per il ruolo.

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, nemmeno il tempo di celebrare il successo planetario di Milano-Cortina e già si dibatte sulle Olimpiadi estive del 2040. «Qualcuno prova a salire sul nostro carro: visto che sono andate così bene a loro, si chiede, perché non cogliamo l’occasione per fare bella figura pure noi? Domanda legittima, ma la risposta è: perché voi non siete la Lombardia». «Oggettivamente, ci sono condizioni di vantaggio: amministratori che fanno squadra, classi dirigenti e cittadini che sentono le responsabilità in modo un po’ diverso da come accade nel resto del Paese». «Siamo più determinati. Non ci lasciamo spaventare dai problemi. 🔗 Leggi su Laverita.info

