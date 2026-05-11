Vanitosi violenti rumorosi Il paese ostaggio dei pavoni

Nel paese ci sono pavoni conosciuti per il loro carattere vanitoso e aggressivo, che attirano l’attenzione con il loro piumaggio appariscente e rumoroso. Spesso sono protagonisti di discussioni tra residenti, considerati più per il loro comportamento che per l’aspetto estetico. La presenza di questi uccelli, che si mostrano ostentosi e talvolta violenti, ha creato qualche tensione tra chi abita nei pressi delle zone frequentate da questi animali.

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Appariscenti lo sono di sicuro. Diciamocela tutta, sono “istagrammabili” (orrore neologistico dei tempi che corrono). Ti apposti, punti l’obiettivo del telefonino, scatti: sicuro ricevi commenti e reazioni col cuoricino e il pollice in su. Guardali lì, dopotutto: ieratici, solenni, con quel timoniere a ventaglio che, se aperto, può raggiungere i due metri, verde acqua, blu cobalto, con striature di grigio. Non c’è pennuto più fotogenico, non c’è animale più ricercato, non c’è (almeno a Punta Marina, che è una frazione balneare di Ravenna) bestiolina più croce e delizia del pavone. Croce per i residenti che, fino a una decina di anni fa, ne...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vanitosi, violenti, rumorosi Il paese ostaggio dei pavoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il paese invaso dai pavoni: “Notti insonni, impazziamo”. Ma i turisti si fanno i selfiePunta Marina (Ravenna), 9 maggio 2026 – Dai programmi televisivi del pomeriggio al trend social utilizzato anche da colossi come Amazon Music e... Leggi anche: Punta Marina, paese invaso dai pavoni, residenti divisi Si parla di: Vanitosi, violenti, rumorosi Il paese ostaggio dei pavoni | Libero Quotidiano.it; Lezioni di bicicletta solo per donne migranti | Libero Quotidiano.it.