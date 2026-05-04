Il vangelo del 4 maggio 2026 sottolinea come l’amore, secondo l’insegnamento di Gesù, non sia solo un’emozione, ma un comportamento pratico che si traduce nel rispetto della Sua parola. Viene spiegato che amare significa agire concretamente, trasformando la propria vita e creando un ambiente in cui Dio può abitare. La forza dello Spirito Santo viene collegata a questa azione di amore reale e tangibile.

Gesù ci insegna che amare non è un sentimento astratto, ma un’osservanza concreta della Sua Parola che ci trasforma in una casa abitata da Dio. Accogliere la Parola non è un esercizio mentale, ma un gesto del cuore. Nel Vangelo di oggi, Gesù ci svela il segreto dell’intimità con Lui: osservare i Suoi comandamenti per diventare la “dimora” di Dio. In questo lunedì, riscopriamo la bellezza di un Dio vicino che si manifesta a chi ama con fedeltà. Ci guida nella riflessione Don Luigi Maria Epicoco, invitandoci a passare dalle parole alla “vertigine della fiducia”. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,21-26)In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 4 maggio 2026: la forza dello Spirito e l’amore che si fa concreto

A riqueza espiritual do Santo Rosário - Irmão Luis Maria | Escola de Formação | Hesed - 01/05

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#ReginaCaeli #PapaLeone contrappone la logica del mondo a quella del Vangelo: non si inseguano i privilegi, ma la gratitudine prenda il posto della competizione, l'accoglienza cancelli l'esclusione, dice. Poi le parole per #giornalisti e #libertà di stampa vi x.com