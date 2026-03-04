Lavatrici gettate nel fosso | rabbia e indignazione per la discarica abusiva

Una discarica abusiva di lavatrici è stata scoperta in un fosso, provocando forte rabbia e indignazione tra i residenti. Il gesto, considerato incivile, ha attirato l’attenzione delle autorità che stanno indagando sull’accaduto. La presenza di elettrodomestici abbandonati in modo illegale rappresenta un problema concreto per l’ambiente e la qualità della vita nella zona.

Un gesto incivile che non passa inosservato, non solo per l'impatto ambientale, ma anche per il messaggio preoccupante che trasmette. Nei giorni scorsi, lungo una strada di campagna a Torbole Casaglia, sono state abbandonate tre lavatrici, gettate nel fosso con totale noncuranza, in spregio ai divieti e al senso civico. A fare la scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo, e a denunciare l'episodio è stata la sindaca Roberta Sisti, che ha condiviso sui social l'immagine della discarica improvvisata, esprimendo indignazione per un comportamento che danneggia l'intera comunità. "Chi fa una cosa del genere non manca di rispetto al Comune o al sindaco, ma a tutta la nostra comunità", ha scritto la prima cittadina.