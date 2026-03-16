Solo voce & chitarra | doppio show con Mario Venuti al Retronouveau

Il cantante e musicista Mario Venuti si esibirà al Retronouveau con due concerti intitolati “Solo voce & chitarra” il 2 aprile, alle ore 19 e alle ore 22,30. Gli spettacoli prevedono l’accompagnamento esclusivo di chitarra e voce, offrendo un’esperienza intima e acustica al pubblico presente. I concerti sono stati programmati per quella sera e si svolgeranno nello stesso locale in due momenti distinti.

Tutto pronto per Mario Venuti live con doppio show “Solo voce & chitarra” al Retronouveau. Appuntamento il 2 aprile ore 19 e ore 22,30. Cantautore e chitarrista catanese, Mario Venuti inizia negli anni ’80 con i Denovo, per poi affermarsi come solista a partire dagli anni ’90 con album come Un po’ di febbre e Microclima. La partecipazione a Sanremo Giovani nel 1997 segna un punto di svolta, aprendo la strada a una carriera costellata di riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica e il Premio Radio e TV per Crudele nel 2004. Negli anni Venuti ha attraversato e contaminato generi diversi, dal pop al jazz, dal blues alle sonorità brasiliane, collaborando con numerosi artisti e mantenendo sempre una forte identità autoriale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Mario Venuti live, doppio show: solo voce & chitarra La voce di una generazione intera, Mario Perrotta omaggia Modugno con lo show “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone un nuovo appuntamento con la rassegna Prova d’Attore.