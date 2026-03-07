Perché per tre settimane il fuso orario con New York scende a 5 ore

Da mezzanotte di oggi, il fuso orario tra New York e gran parte degli Stati Uniti si riduce a cinque ore, rendendo i due territori più sincronizzati rispetto alle settimane precedenti. Questa variazione temporanea durerà per tre settimane e interessa anche altre zone degli Stati Uniti, creando una differenza di orario più ridotta rispetto a quella usuale con l’Europa.

Dalla mezzanotte di oggi, New York e gran parte degli Stati Uniti saranno improvvisamente più vicini all’Europa, almeno per quanto riguarda l’orologio. Il consueto distacco di 6 ore con la costa orientale americana si ridurrà infatti a 5, un’anomalia temporale che durerà per le prossime tre settimane. Questo accade perché negli Stati Uniti l’ora legale inizia ufficialmente la seconda domenica di marzo e termina la prima di novembre, mentre in Italia e nel resto dell’Unione Europea il passaggio avviene tradizionalmente l’ultima domenica di marzo. Questa sfasatura è diventata la norma a partire dal 2007, anno in cui Washington ha deciso di anticipare l’inizio del periodo di luce estesa per ottimizzare i consumi. 🔗 Leggi su Open.online

