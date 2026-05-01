Vis 2008 | doppietta storica l’Under 17 vola alle finali nazionali

L'Under 17 della squadra Bondi Vis 2008 ha ottenuto due vittorie contro Pordenone e Bergamo, assicurandosi la qualificazione alle finali nazionali con due giornate di anticipo. La doppietta rappresenta un risultato storico per il team, che ha raggiunto questo traguardo nel campionato 2008. La squadra ha dimostrato una buona tenuta durante la stagione, conquistando i punti necessari per avanzare nella competizione.

? Cosa sapere L'Under 17 Bondi Vis 2008 vince contro Pordenone e Bergamo con due giornate di anticipo.. Il successo garantisce la qualificazione alle finali nazionali dopo il traguardo raggiunto dall'Under 19.. La Bondi Vis 2008 ha siglato una doppietta storica portando anche la squadra Under 17 di coach Santi alle finali nazionali, conquistando l’obiettivo con ben due giornate di anticipo grazie ai successi ottenuti contro Pordenone e Bergamo. Il percorso verso le fasi finali del campionato si è snodato attraverso due sfide decisive che hanno messo in luce la solidità del gruppo guidato da coach Santi. Il primo ostacolo è stato rappresentato dal Sistema Basket di Pordenone, contro cui gli estensi hanno mostrato una concentrazione ferrea fin dal primo minuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vis 2008: doppietta storica, l’Under 17 vola alle finali nazionali Notizie correlate NeXst Srl vola alle finali nazionali del “Premio Cambiamenti Cna”Arezzo, 31 marzo 2026 – Dalle qualificazioni provinciali di Arezzo fino alla finale regionale di Firenze. Settore giovanile. Dall’Under 17 all’Under 13. Cinque squadre alle finali nazionaliDall’Under 17 all’Under 13, il settore giovanile azzurro chiude la regular season con risultati di grande rilievo e cinque squadre qualificate alle...