Valpolicella | trekking tra sentieri romani e sapori biologici

Nella Valpolicella si trovano sentieri preistorici nascosti tra colline e boschi, accessibili attraverso percorsi poco battuti. Questi tracciati antichi si intrecciano con vie romane che attraversano la regione, ancora visibili in alcune aree. La zona è anche nota per la coltivazione biologica, con aziende agricole che integrano le antiche tradizioni con pratiche sostenibili. I visitatori possono così scoprire un territorio ricco di storia e di produzioni locali di qualità.

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? Punti chiave Dove si trovano i sentieri preistorici nascosti nella Valpolicella?. Come si uniscono le antiche vie romane alla viticoltura biologica?. Chi guiderà il gruppo attraverso il Parco della Biodiversità?. Perché questo modello di turismo lento potrebbe cambiare la zona?.? In Breve Ritrovo ore 9.45 a Santoccio a Fumane con la guida Elena di Orme Leggere.. Percorso di 9 km tra sentieri romani, Santuario di Valverde e Parco della Biodiversità.. Degustazione vini biologici e merenda presso le Tenute Fasoli Lorena.. Prenotazioni entro il 28 maggio tramite sito scarponauti.it o numero 333 395 3224.. Il 31 maggio prossimo, gli appassionati di trekking potranno percorrere circa 9 km di sentieri nella Valpolicella con l’iniziativa organizzata dalle associazioni Gli Scarponauti e Orme Leggere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valpolicella: trekking tra sentieri romani e sapori biologici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trekking botanico sui Colli Euganei: sentieri e sapori selvatici? Cosa scoprirai Quali erbe spontanee potrai riconoscere lungo i sentieri del Monte Altore? Come verranno preparati i piatti con le piante raccolte... Trekking in ValpolicellaImmagina di camminare tra filari di viti che si risvegliano dopo l'inverno, gemme verdi che puntano verso il sole, alberi in fiore che tingono di...