Trekking in Valpolicella

Nel cuore della Valpolicella, i sentieri si snodano tra campi coltivati e vigneti che si preparano alla stagione di crescita. Le piante di vite mostrano le prime gemme, mentre gli alberi in fiore si aprono a diverse tonalità di bianco e rosa. I percorsi sono frequentati da escursionisti che attraversano paesaggi che cambiano con il passare delle stagioni. La zona è nota per la presenza di vigneti, coltivazioni e sentieri naturalistici.

Immagina di camminare tra filari di viti che si risvegliano dopo l'inverno, gemme verdi che puntano verso il sole, alberi in fiore che tingono di bianco e rosa il paesaggio. Sei in Valpolicella, nella terra dell'Amarone, tra le colline che hanno cresciuto Emilio Salgari - il genio che diede vita.🔗 Leggi su Veronasera.it ByByke Valpolicella 2026: vino, natura e cicloturismo tra le colline veronesi ValpolicellaTorna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio... Pasqua e Pasquetta in ValpolicellaMentre la primavera dipinge di verde le colline di Negrar, c’è un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciar spazio alla convivialità e ai... #Trekking | Giro delle malghe - Lessinia