Trekking botanico sui Colli Euganei | sentieri e sapori selvatici

Un trekking botanico si svolge sui sentieri dei Colli Euganei, in particolare nel Monte Altore, dove i partecipanti avranno l’opportunità di osservare diverse erbe spontanee lungo il percorso. Durante l’escursione, verranno illustrate le caratteristiche delle piante e i metodi di raccolta. Al termine del trekking, le erbe raccolte saranno utilizzate per preparare alcuni piatti tradizionali, con attenzione alle tecniche di cucina e agli ingredienti naturali.

? Cosa scoprirai Quali erbe spontanee potrai riconoscere lungo i sentieri del Monte Altore?. Come verranno preparati i piatti con le piante raccolte durante il trekking?. Dove si svolgerà la degustazione speciale tra le tradizioni del Roccolo?. Quanto costa partecipare all'escursione botanica con degustazione inclusa?.? In Breve Percorso di 5 km con 108 metri di dislivello verso il Roccolo del Monte Altore.. Degustazione con ortiche, asparagi selvatici, aglio orsino e fiori di zucca inclusi.. Costo dell'esperienza 25 euro o 28 euro con aggiunta del vino.. Prossimi eventi in zona il 10 maggio al Geox e 22 maggio a Praglia.. Un’escursione di 5 chilometri con un dislivello di 108 metri porterà i partecipanti tra i sentieri panoramici dei Colli Euganei per scoprire le erbe medicinali e commestibili del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trekking botanico sui Colli Euganei: sentieri e sapori selvatici Notizie correlate "L'armonia emotiva" - Evento sui Colli EuganeiQuando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti... Leggi anche: Speciale menù a base di baccalà sui Colli Euganei Tutti gli aggiornamenti Andar per erbe e fiori sui colli Euganei... con degustazioneUn’escursione facile tra sentieri panoramici dei Colli Euganei alla scoperta di erbe medicinali e commestibili, per imparare a riconoscerle ed esplorare usi e tradizioni ... padovaoggi.it Escursione Monte Alto e Parco di Villa Draghi - Colli Euganei a 6 ZampeTerza ed ultima escursione primaverile di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità ... padovaoggi.it