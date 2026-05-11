Lavoratore minorenne in nero sospesa attività di un locale

Un locale è stato sospeso a seguito di controlli che hanno riscontrato un lavoratore minorenne impiegato senza regolare contratto. Durante le verifiche sono state rilevate anche violazioni relative alla gestione dei rifiuti e altre irregolarità amministrative. Le autorità hanno emesso sanzioni per un importo complessivo superiore ai 16.000 euro. Le operazioni fanno parte di un'azione di verifica condotta sul territorio.

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