Lavoratore minorenne in nero sospesa attività di un locale
Un locale è stato sospeso a seguito di controlli che hanno riscontrato un lavoratore minorenne impiegato senza regolare contratto. Durante le verifiche sono state rilevate anche violazioni relative alla gestione dei rifiuti e altre irregolarità amministrative. Le autorità hanno emesso sanzioni per un importo complessivo superiore ai 16.000 euro. Le operazioni fanno parte di un'azione di verifica condotta sul territorio.
I militari hanno controllato un locale fortorino d’intrattenimento e ristorazione insieme a personale specializzato dell’ASL, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Benevento, con il supporto di personale tecnico della SIAE di Ariano Irpino. Nel corso degli accertamenti è emerso che era stato impiegato un lavoratore minorenne “in nero” ed in orario notturno e sono state riscontrate delle carenze organizzative e strutturali che hanno comportato la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione secondo le prescrizioni imposte, con sanzioni amministrative di oltre cinquemila euro previste a carico del gestore del locale pubblico.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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