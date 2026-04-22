Lavoratore in nero e cibo non tracciato | chiuso un ristorante in centro a Bari

Un ristorante nel quartiere Umbertino di Bari è stato chiuso dopo un controllo dei carabinieri che ha rilevato diverse irregolarità. Durante le ispezioni sono stati trovati un lavoratore in nero e alimenti non tracciati. La sospensione dell’attività è stata decisa dalle autorità competenti in seguito ai risultati dell’ispezione. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui dettagli specifici delle violazioni.

Scatta la sospensione dell'attività per un ristorante del quartiere Umbertino di Bari, nel quale, a seguito di un controllo dei carabinieri, sono state riscontrate diverse irregolarità.L’ispezione è stata effettuata nella serata del 22 aprile dai militari della Compagnia Bari Centro, con il.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavoratore in nero minorenne e videosorveglianza non autorizzata, chiuso centro estetico cinese a Mirandola Bari: sequestro di circa 60 chili di alimenti in un ristorante del centro Accuse: anche un lavoratore non in regolaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel contesto di mirati servizi di controllo delle attività commerciali del capoluogo, nella serata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Infortuni e lavoro nero. Mosseri (Anmil): L’insicurezza investe l’intero sistema retto su pratiche sleali e patti di scorrettezza imposti; Controlli dell'Ispettorato del lavoro a Parma: scoperti 4 lavoratori in nero, sospensioni revocate dopo la regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni; In nero e sottopagati, stazione di servizio con oltre 50 lavoratori irregolari; Lavoratori in nero, videosorveglianza abusiva e sicurezza inesistente: 5 attività sospese e stangata per oltre 41 mila euro. Incredibile a Messina: scoperti lavoratori in nero e sfruttati nei distributori, scatta la stangataI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione degli ispettori in servizio presso le Direzioni Provinciali dell’I.N.P.S. e dell’Ispettorato Nazionale del ... strettoweb.com Canino – Carabinieri chiudono minimarket del centro: lavoro in nero e norme di sicurezza carentiIl negozio resterà chiuso fino alla regolarizzazione della posizione del lavoratore e al pagamento delle sanzioni CANINO - Scatta la sospensione dell’attivi ... etrurianews.it È accaduto nel Maryand. Il lavoratore, raggiunto dai colpi, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Gli agenti - scrive Fox News - sono impegni nella ricerca della sospettata - facebook.com facebook #ValentinaCera chiede chiarimenti sulla cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore impiegato nei servizi informatici in appalto presso la ASL Città di Torino. Replica @VignaleGian #opencrpiemonte x.com