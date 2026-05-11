L'insegnante di 31 anni accusato di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti durante un evento a Washington si è presentato in tribunale e ha dichiarato di essere non colpevole. L'indagine riguarda un episodio avvenuto in una serata di gala, in cui l'uomo avrebbe tentato di mettere in atto un'aggressione contro il presidente. La fase processuale proseguirà con ulteriori verifiche e valutazioni.

Cole Tomas Allen, l'insegnante trentunenne accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una sera di gala a Washington, si è dichiarato non colpevole. È accusato del tentato assassinio del presidente, dell'aggressione a un agente federale e di reati relativi alle armi da fuoco. Secondo i magistrati, Allen avrebbe sparato con un fucile a un agente dei servizi segreti e avrebbe fatto irruzione nella hall dell'Hilton nel tentativo fallito di attaccare Trump e altri membri dell'amministrazione durante la cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Allen è arrivato in aula indossando una tuta arancione e con le manette ai polsi durante l'udienza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, l'insegnante che voleva uccidere Trump si dichiara "non colpevole"

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