Nick Reiner si dichiara ' non colpevole' per l' omicidio dei genitori Rob e Michele

Il figlio del regista si è presentato in tribunale per la nuova udienza in programma e il processo ora riprenderà nel mese di aprile. Nick Reiner è arrivato in tribunale per rispondere alle accuse di omicidio che gli sono state rivolte dopo la morte dei suoi genitori Rob e Michele Reiner. L'avvocato Kimberly Green ha dichiarato, davanti al giudice Theresa McGonigle, che il suo cliente si proclama non colpevole, ma il figlio del regista non potrà uscire dal carcere nemmeno pagando una cauzione. L'aggiornamento sul processo a Nick Reiner Il procuratore distrettuale Nathan Hochman, nel mese di gennaio, aveva sostenuto che Nick Reiner verrà considerato colpevole 'oltre ogni ragionevole dubbio' dai membri della giuria che dovranno giudicare il caso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Rob Reiner e Michele Singer uccisi con coltellate ripetute: la verità dall'autopsia. Il figlio Nick in carcere (senza cauzione) non si dichiara colpevoleLe autorità hanno reso note le risultanze dell’autopsia sui corpi di Rob Reiner e Michele Singer, uccisi con coltellate ripetute.

Argomenti discussi: Conan O’Brien rompe il silenzio sulla morte di Rob e Michele Reiner in seguito allo scontro festivo tra il regista e il figlio Nick, poche ore prima degli omicidi; Conan O’Brien rompe il silenzio sull’uccisione di Rob e Michele Reiner dopo la sua festa; Conan O’Brien è scioccato dopo che gli amici Rob e Michele Reiner sono stati assassinati dopo aver lasciato la sua festa la sera prima; Conan O’Brien rompe il silenzio sugli omicidi di Rob e Michelle Rainier.

