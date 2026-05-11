USA | l’IA come un farmaco piano per nuovi test di sicurezza

Negli Stati Uniti si sta sviluppando un nuovo piano per i test di sicurezza dell'intelligenza artificiale, paragonando il suo approccio a quello usato per i farmaci. Tra le iniziative in corso, ci sono verifiche approfondite di software prima del loro utilizzo pubblico. In particolare, il Pentagono sta valutando attentamente i nuovi modelli di IA, come Mythos, per garantire che siano sicuri e affidabili prima di essere integrati nei sistemi di difesa.

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? Domande chiave Come influenzerà il modello Mythos la sicurezza informatica globale?. Perché il Pentagono deve testare i nuovi software prima del rilascio?. Cosa accadrà se la Cina ignorerà i nuovi standard americani?. Come cambierà il mercato se l'IA dovrà superare test simili ai farmaci?.? In Breve Kevin Hassett e Susie Wiles guidano la transizione verso il modello FDA.. Il supermodello Mythos di Anthropic rileva falle informatiche impreviste.. Il Pentagono dovrà testare i modelli prima dell'integrazione nei sistemi federali.. La strategia precede il vertice diplomatico tra Trump e Xi Jinping.. Washington prepara un nuovo ordine esecutivo per imporre standard di sicurezza sull’intelligenza artificiale proprio mentre Donald Trump si appresta a recarsi in Cina per un vertice decisivo con Xi Jinping.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: l’IA come un farmaco, piano per nuovi test di sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Esposa Traída Virou a Mulher Mais Perigosa do Jogo Notizie correlate USA: piano per bloccare i rischi cyber dei nuovi modelli di IA? Cosa scoprirai Come faranno i controlli governativi a non rallentare l'innovazione americana? Quali vulnerabilità critiche potrebbero rivelare... Piano Macron per l’UE: nuovi fondi per difesa e IA senza nuovi debiti? Cosa sapere Macron propone ad Atene nuovi fondi europei per difesa e intelligenza artificiale. Argomenti più discussi: Angelini Pharma sbarca in Usa e acquisisce Catalyst per $4,1 mld. Focus sulle malattie neurologiche rare; Azafaros, la startup che accelera le terapie per le malattie metaboliche neurologiche rare e piace agli investitori; Tumore prostata,ok Aifa a nuovo farmaco più terapia ormonale,'migliora controllo malattia'; IA e ricerca biomedica, la svolta è iniziata. Allora, cosa ci vuole davvero per costruire un'app reale, completamente vibrazionale, che sia attiva su entrambi gli app store? - reddit.com reddit Classificazione traccia Google(TG:e10838).kzn - Results on X | Live Posts & Updates x.com L'IA rivoluziona la ricerca sui farmaci, 6 aziende su 10 la usanoL'intelligenza artificiale entra nei laboratori, setaccia miliardi di dati, disegna nuove molecole e accorcia i tempi con cui le terapie arrivano al paziente. Già oggi il 62% delle aziende ... ansa.it