Negli Stati Uniti, sono in corso iniziative per sviluppare un piano volto a prevenire i rischi informatici legati ai nuovi modelli di intelligenza artificiale. Le autorità stanno studiando come bilanciare controlli efficaci senza compromettere il ritmo dell’innovazione tecnologica. Tra le possibili vulnerabilità individuate ci sono rischi critici associati a modelli come Claude Mythos, con l’obiettivo di individuare eventuali falle prima che possano essere sfruttate.

? Cosa scoprirai Come faranno i controlli governativi a non rallentare l'innovazione americana?. Quali vulnerabilità critiche potrebbero rivelare modelli come Claude Mythos?. Chi gestirà concretamente i nuovi protocolli di sicurezza con il CAISI?. Perché la Casa Bianca sta invertendo la rotta sulla deregolamentazione?.? In Breve Trump aveva revocato le restrizioni IA a fine gennaio 2025.. AI Action Plan di luglio 2025 mirava a ridurre i vincoli burocratici.. Google, Microsoft e xAI collaborano con il CAISI del Dipartimento del Commercio.. OpenAI e Anthropic avevano già siglato accordi di sicurezza ad agosto 2024.. Il governo statunitense sta...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: piano per bloccare i rischi cyber dei nuovi modelli di IA

Notizie correlate

IA e sicurezza: il muro di OpenAI tra rischi cyber e indaginiL’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale sta entrando in una fase di gestione del rischio senza precedenti, con aziende come OpenAI che...

Leggi anche: Samsung Galaxy S25: arriva One UI 8.5 con l’IA dei nuovi modelli

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Usa-Iran, Trump: Avanti tutta con blocco navale. Teheran: Vuole strangolarci; Trump lancia l'operazione Project Freedom nello Stretto di Hormuz; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Trappola reciproca.

Isola di Kharg, Trump punta alla conquista: sbarchi anfibi e raid mirati, il piano per bloccare il petrolio dell'IranTrump scopre le carte e indica un obiettivo preciso nella strategia contro l’Iran: l’isola di Kharg, snodo da cui passa quasi tutto il petrolio di Teheran. Non un raid simbolico, ma una possibile ... corriereadriatico.it

Piano per Hormuz: nel mirino navi, infrastrutture e vertici di TeheranWashington prepara scenari di escalation per riaprire lo Stretto di Hormuz e colpire Teheran anche sul piano economico e politico, mentre l’Iran minaccia ritorsioni e mostra crepe nella sua leadership ... panorama.it

"Agli inquilini del 4º piano a sinistra che hanno riconsegnato le chiavi venerdì: Mistral è rimasto 3 giorni nel mobile della cucina. Avevate semplicemente dimenticato di chiudere la porta dietro di voi. Martedì 21 aprile 2026, alle 10:15, stavo facendo la lettura fin - facebook.com facebook

Più sfratti e più affitti a canoni più bassi. Ecco il piano contro gli abusivi x.com